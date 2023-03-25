مقر البارزاني يرد بشدة على وصف اقليم كوردستان بالكيان "الكارتوني"

شفق نيوز/ انتقد مقر البارزاني، اليوم الأحد، بشدة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات على لسان أحد المسؤولين الأمريكيين التي وصف بها كيان إقليم كوردستان بـ"الكارتوني".

وقال المقر في بيان اليوم، "فيما يتعلق بالتحقيقات التي لا أساس لها والتي وصفت إقليم كوردستان بالكارتوني نعلن لجميع الجهات أن إقليم كوردستان ليس كارتونيا بل هو نتاج لدماء آلاف الشهداء ودموع الآلاف من أمهاتهم".

وأضاف البيان أن "‏إقليم كوردستان تأسس بدم ودموع شعبنا ويتم الحفاظ عليه بهذا الدم وهذه الدموع".