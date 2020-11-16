قريباً.. وفد من حكومة كوردستان في بغداد لتأمين رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إرسال وفد حكومة إلى العاصمة العراقية بغداد لتبحث تأمين رواتب موظفي الإقليم، غير أنها لم تحدد موعد الزيارة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "حكومة كوردستان ستعلن موعد الزيارة واعضاء الوفد قريباً".

وفي سياق آخر، أشار عادل إلى أن "ممثلين عن حكومة الاقليم سيشاركون في اجتماع برلمان اقليم كوردستان المقبل الذي كان من المقرر ان يعقد غداً الثلاثاء وتم تأجيله الى اشعار آخر".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ستجهز كل الوثائق الضرورية لإعداد تقرير شامل عن الوضع المالي والاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية لعرضها على البرلمان".

وأوضح عادل أنه "في حال ارسلت بغداد 320 مليار دينار لاقليم كوردستان وقتها وزارة المالية ستعلن عن جدول توزيع الرواتب".

وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي احمد ملا طلال، اشار في تصريحات له امس الأحد، إن الحكومة لا تقبل الإضرار بموظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية، في إشارة لتصويت البرلمان العراقي على قانون العجز المالي بمعزل عن النواب الكورد.

وقال ملا طلال قناة العراقية، إن "فقرة رواتب موظفي الإقليم لم تمر بقانون الاقتراض، موضحا ً الاتفاق بين الحكومة والإقليم دفع 320 مليارا إلى الإقليم".

وأضاف أن تلك المبالغ محسوبة وفقا لموازنة 2019، كما أن الحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والواردات الاتحادية من حصة الإقليم".

ولم يتم تضمين قانون تمويل العجز المالي رواتب موظفي الإقليم رغم أن بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بارسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الاقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.