قريباً .. موجة من الأمطار تغطي اقليم كوردستان بأكمله

شفق نيوز/ قال خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الجمعة، إن موجة من الأمطار ستغطي إقليم كوردستان العراق اعتباراً من تاريخ 12 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وذكر جبار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه من المتوقع أن تغطي موجة الأمطار إقليم كوردستان بأكمله خلال الأيام التسعة المقبلة بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر بتأثير المنخفض الجوي القادم من البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

وأضاف أن تأثير ذلك المنخفض يستمر لعدة أيام بشكل متقطع، ويتوقع هطول أمطار متوسطة على المناطق كافة تزداد معدلاتها في المناطق الجبلية.