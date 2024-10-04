قريباً .. موجة من الأمطار تغطي اقليم كوردستان بأكمله
شفق نيوز/ قال خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الجمعة، إن موجة من الأمطار ستغطي إقليم كوردستان العراق اعتباراً من تاريخ 12 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وذكر جبار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه من المتوقع أن تغطي موجة الأمطار إقليم كوردستان بأكمله خلال الأيام التسعة المقبلة بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر بتأثير المنخفض الجوي القادم من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
وأضاف أن تأثير ذلك المنخفض يستمر لعدة أيام بشكل متقطع، ويتوقع هطول أمطار متوسطة على المناطق كافة تزداد معدلاتها في المناطق الجبلية.