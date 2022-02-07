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قريباً.. مشروع استراتيجي لحليب الابقار في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-07T06:35:48+0000
قريباً.. مشروع استراتيجي لحليب الابقار في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن قرب افتتاح مشروح حليب ابقار كلار ضمن إدارة گرميان والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا المشروع أقيم على أرض تقدر مساحتها 200 دونم في قضاء كلار مركز إدارة گرميان وبكلفة 7 ملايين دولار، مبينة أن المشروع يتضمن تربية 756 رأساً من الأبقار لإنتاج قرابة 25 طناً من الحليب يومياً.

وأشارت الدائرة إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 150 فرصة عمل، وسيغذي أسواق إدارة گرميان ومحافظات الاقليم بحليب الأبقار وبأسعار مدعمة، لافتة إلى أن المشروع وصل إلى مراحل مقدمة في الإنجاز وسيتم افتتاحه قريباً.

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