قريباً ..محافظات اقليم كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن كورونا

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الخميس عن توجيه المحافظات الأربع بإجراء مراجعة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، كاشفا انه ستصدر حزمة جديدة من التعليمات والقرارات بشأن كيفية المضي بالعملية التعليمية في الاقليم عقب الاجتماع الذي ستعقده اللجنة العليا لمكافحة الوباء مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع مجموعة من الاطباء المتخصصين ومن ذوي الخبرة في الاقليم لإستشارتهم حول التدابير والتعلميات الصادرة لمواجهة الفيروس و خاصة مع ارتفاع الاصابات بالجائحة الى معدلات غير مسبوقة في كوردستان خلال الايام الثلاثة.

وقال البرزنجي خلال المؤتمر ان "الفيروس في اقليم كوردستان ما يزال في طور التفشي الواسع، وللأسف السبب الرئيسي وراء ذلك عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية".

واضاف انه "في نهاية الاجتماع اصدرنا تعلميات جديدة للمحافظات لمراجعة الاجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس، وخلال الايام المقبلة سيعلن عنها المحافظون".

وتابع الوزير قائلا انه "بتاريخ الاول من شهر تشرين الثاني ستعقد اللجنة الوزارية العليا لمكافحة كورونا اجتماعا، وسيتم خلاله اصدار تعليمات وقرارات جديدة حول كيفية المضي بالعملية التعليمية".