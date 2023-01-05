قريبا .. الاتحاد الوطني يناقش مع مسرور بارزاني مسألة تغيير وزراء بحكومته

شفق نيوز/ صرّح عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ريبوار اسماعيل، يوم الخميس، أن حزبه يعتزم عقد اجتماع قريب مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للتباحث حول مسألة إجراء تغيير في مناصب داخل تشكيلته الحكومية.

وقال إسماعيل في تصريح لعدد من وسائل الإعلام اليوم في السليمانية، إنه "قريبا سنناقش مع رئيس حكومة الإقليم المناصب التي طالب الاتحاد الوطني بتغييرها، وان نمضي بإجراء هذه العملية".

وأكد أن حزبه والحزب الديمقراطي الكوردستاني سيجتمعان قريبا للتباحث بشأن الخلافات القائمة بينهما.

وكان وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد قد اعلن نهاية العام الماضي وجود تعديلات وزارية في حكومة الإقليم بعد عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال في حينها "برلمان إقليم كوردستان، سيعقد جلسة خاصة لاستبدال عدد من الوزراء في الكابينة الحكومية التاسعة، ومن بينهم وزراء من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مؤكداً عدم وجود أي إشكال بشأن المرشحين للمناصب الذين سيتم استبدالهم، ولاسيما أنها ستصب في خدمة مواطني إقليم كوردستان".