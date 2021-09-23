قرى نائية في كرميان ترى النور لأول مرة

شفق نيوز/ أفادت مديرية توزيع كهرباء إدارة گرميان التابعة لإقليم كوردستان، انها قامت بإيصال التيار الكهربائي لقرى گلال وحاجي ناميق في ناحية رزگاري النائية.

وقال مدير عام توزيع كهرباء گرميان في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن مديرية توزيع كهرباء گرميان استطاعت تجهيز ١٠ قرى نائية ضمن حدود إدارية گرميان بالكهرباء كم مجموع ٤٣ قرية في هذا العام.

وأكد حازم أن إيصال التيار الكهربائي لعشر قرى كان ضمن ميزانية مديرية توزيع كهرباء إدارة گرميان.

واشار الى ان المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في إدارة گرميان قامت بتجهيز ٤ قرى ضمن حدود قضاء كلار و٤ قرى ضمن حدود قضاء كفري وقريتين ضمن حدود ناحية قورتو.