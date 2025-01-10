قرى في أربيل تتجه للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء (صور)

شفق نيوز/ اتجه سكان قرى في جنوب أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية، عبر نصب لوحات كثيرة، وذلك لاستخدامها بدلا عن كهرباء المولدات الأهلية أو الرسمية.

وأفاد مراسل شفق نيوز، في أربيل، أن "عدد القرى التي قام سكانها بتنصيب منظومة الطاقة الشمسية بلغ 7 قرى، وذلك بجهود فردية من الأهالي".

وأضاف أن "كل قرية يوجد فيها أكثر من 50 منزلاً، وذلك في حدود قضاء قوشتبة باربيل".

ويولي إقليم كوردستان، أهمية للطاقة النظيفة حيث وضع حجر أساس محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أربيل عام 2023 بقدرة إنتاجية تصل إلى 25 ميغاواط في الساعة، على أن يتم ربطها بالمنظومة الوطنية عند الانتهاء منها.

كما أبرم الإقليم ثلاثة عقود لإنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، بقدرة انتاجية تبلغ 350 ميغاواط بهدف زيادة ساعات تجهيز الكهرباء.

وتستفيد كوردستان من الموارد المائية أيضا، حيث يولد سد دوكان حوالي 400 ميغاواط وينتج سد دربنديخان 249 ميغاواط والتي تساهم في سد جزء من حاجة الإقليم من الطاقة الكهربائية، كما أن حكومة كوردستان وفرت الكهرباء من الطاقة الشمسية لـ60 مدرسة وعدد من الدوائر الحكومية.