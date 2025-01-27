قرب منفذ عرعر.. وفاة معتمر من السليمانية وإصابة 8 بحادث سير (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتعرض حافلة تقل معتمرين من أهالي قضاء جمجمال، لحادث سير أسفر عن وفاة شاب معتمر وإصابة 8 معتمرين آخرين بإصابات بليغة، قرب منفذ عرعر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حافلة تقل عدداً من المعتمرين من أهالي قضاء جمجمال في السليمانية، تعرضت لحادث في منفذ عرعر، ما أدى إلى وفاة شاب وإصابة 8 معتمرين وهم في حالة حرجة".

ولفت المصدر إلى أن "سيارة المعتمرين تعرضت لحادث سير مع شاحنة نقل قرب منفذ عرعر داخل الحدود العراقية أثناء عودتهم من أداء العمرة في السعودية".