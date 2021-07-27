سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرب انتهاء مشروع الربط الكهربائي بين تركيا وإقليم كوردستان والعراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-27T18:38:38+0000
قرب انتهاء مشروع الربط الكهربائي بين تركيا وإقليم كوردستان والعراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن وصول مشروع الخط الناقل لـ400kv بين اقليم كوردستان والعراق وتركيا الى مراحله النهائية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "طول الخط يبلغ 17 كلم وبامكانه نقل 1000 ميغاواط من الكهرباء"، مبينا ان "له اهمية كبيرة للاقليم".

واوضح ان "الاهمية تكمن في حل مشكلة انخفاض الفولتية ومشكلة الحمل الزائد على الشبكة الكهربائية في الاقليم".

وتابع، "عن طريق هذا الخط بالامكان نقل الكهرباء من تركيا الى الاقليم والعراق وتكون السيطرة عليه من قبل وزارة كهرباء الاقليم".

ونوه البيان الى ان "المشروع سينجز مع نهاية هذا الشهر، وان مدته كانت 45 يوما وبكلفة مقدارها 4.5 مليون دولار".

related

للمرة الثالثة.. كوردستان تمدد الإعفاء من ديون الكهرباء

Date: 2020-11-08 16:37:53
للمرة الثالثة.. كوردستان تمدد الإعفاء من ديون الكهرباء

كوردستان تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء اثر انخفاض درجات الحرارة

Date: 2020-11-22 14:33:47
كوردستان تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء اثر انخفاض درجات الحرارة

كهرباء كوردستان: عجز الإنتاج الوطني 1150 ميغاواط

Date: 2021-06-27 19:08:43
كهرباء كوردستان: عجز الإنتاج الوطني 1150 ميغاواط

الأسبوع المقبل.. تركيا تجهز إقليم كوردستان بـ100 ميغاواط من الطاقة

Date: 2021-07-11 12:24:28
الأسبوع المقبل.. تركيا تجهز إقليم كوردستان بـ100 ميغاواط من الطاقة

امريكا تدعم خطط قطاع الكهرباء في اقليم كوردستان

Date: 2019-09-15 20:53:34
امريكا تدعم خطط قطاع الكهرباء في اقليم كوردستان

كهرباء كوردستان تعلن عن مشروع استثنائي الاول منه في العراق

Date: 2019-10-24 21:03:28
كهرباء كوردستان تعلن عن مشروع استثنائي الاول منه في العراق

اربيل على موعد مع مشروعين "مهمين" للكهرباء

Date: 2019-11-10 20:51:38
اربيل على موعد مع مشروعين "مهمين" للكهرباء

كهرباء كوردستان تعلن عدد ساعات التجهيز وترد على أنباء "اللاعدالة"

Date: 2019-12-09 18:15:37
كهرباء كوردستان تعلن عدد ساعات التجهيز وترد على أنباء "اللاعدالة"