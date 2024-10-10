قرار وزاري بشأن مشاركة الطلاب الكورد الدارسين في الخارج بانتخابات برلمان الإقليم

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، قراراً يتيح للطلاب الكورد الذين يدرسون في الخارج العودة إلى الإقليم خلال فترة محددة للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان.

وبحسب كتاب رسمي صادر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آرام محمد، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الطلاب الكورد الدارسين خارج إقليم كوردستان سيتمكنون من العودة إلى الإقليم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وحددت الوزارة فترة زمنية لذلك تبدأ من 12 إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز المشاركة الانتخابية وضمان حق جميع المواطنين، بمن فيهم الذين يتابعون دراستهم في الخارج، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى لتشكيل برلمان جديد في الإقليم.