قرار خفض أسعار الوقود في إقليم كوردستان يدخل حيز التنفيذ

شفق نيوز- دهوك

دخل قرار حكومة إقليم كوردستان المتعلق بأسعار وقود السيارات حيز التنفيذ، مساء اليوم الاثنين، حيث عاد سعر لتر البنزين "العادي" إلى ما كان عليه في السابق.

وقال مصدر في مديرية النفط والمعادن في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن قرار خفض سعر البنزين "العادي" دخل حيز التنفيذ مساء اليوم وباشرت محطات الوقود ببيع اللتر بسعر 850 ديناراً

وأكد أن لجاناً رقابية ستنفذ صباح غد جولات على جميع محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالقرار وأي محطة تخالف السعر المحدد ستتعرض لأشد العقوبات.

وأضاف أن "خفض سعر البنزين العادي من المتوقع أن ينعكس على أسعار البنزين المحسن والسوبر خلال الأيام المقبلة مع زيادة الإقبال على استخدام البنزين العادي".

من جانبه، أكد صاحب إحدى محطات الوقود في دهوك، لوكالة شفق نيوز، أن القرار لاقى ترحيباً من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار سيدفع الكثير من السائقين للعودة إلى استخدام البنزين بدلاً من الغاز.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان كمال صالح محمد، تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين في جميع محطات الإقليم، بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، بهدف معالجة أزمة الوقود وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويقضي القرار باستمرار توزيع البنزين الحكومي من نوع "النورمال" بسعر 750 ديناراً للتر الواحد، وفق الآليات المعمول بها سابقاً، مع تكثيف جهود الوزارة لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.

كما حدد القرار سعر بيع البنزين التجاري من النوع العادي بما لا يتجاوز 850 ديناراً للتر الواحد في جميع المحطات، متوعداً المخالفين بإجراءات قانونية صارمة.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار البنزين في مدن إقليم كوردستان وسط مطالبات بتوفير الوقود المدعوم وإلزام الشركات المنتجة والمجهزة بخفض أسعار البيع إلى المحطات.