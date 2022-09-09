قرار جديد بشأن إصدار رخص القيادة الدولية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في إقليم كوردستان، منحها الصلاحية لمديريات المرور في المحافظات في استصدار رخص القيادة الدولية للمواطنين.

وعممت المديرية كتاباً إلى مديريات المرور في (السليماني، وأربيل ودهوك) بهذا الصدد استنادا للتعلميات.

ووفقا للكتاب فإن "المواطنين لم يعودوا بحاجة إلى زيارة مديرية المرور العامة في الإقليم الكائن في محافظة أربيل للحصول على رخصة القيادة الدولية بل يمكنهم فقط استصدارها من مديرية مرور محافظاتهم".

كما أشارت المديرية إلى أنها "أتخذت هذا القرار من أجل المصلحة العامة والقضاء على الروتين في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان".

ودشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء 24 آب (أغسطس) 2022، النظام الإلكتروني لإصدار إجازات السياقة للمواطنين.

وهذه المرة الأولى التي تتحول فيها عملية اصدار إجازات السياقة من النظام الورقي إلى الإلكتروني، في إطار برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لمواكبة التحول الرقمي.

وأكدت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، الشهر الماضي، أن رخصة القيادة الرقمية التي تم إطلاقها حديثا ستكون سارية المفعول لمدة خمسة أعوام.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وفقا لتوجيهات وزارة داخلية حكومة إقليم كوردستان فإن رخصة القيادة الرقمية ستكون نافذة لمدة 5 أعوام.

وأوضح أنه يمكن لحامل تلك الرخصة تجديدها قبل 6 أشهر على موعد انتهائها.