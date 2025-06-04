قرارات مرتقبة من حكومة كوردستان تخص أزمة الرواتب

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مهماً يُتوقع أن يتناول فيه واحدة من أكثر القضايا حساسية وهي مسألة صرف رواتب الموظفين، وسط ترقب واسع في الأوساط الشعبية.

وأفادت مصادر مطلعة لمراسل وكالة شفق نيوز، بأن مجلس وزراء إقليم كوردستان سيعقد جلسته الدورية اليوم، وستُدرج قضية رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب ضمن أبرز محاور النقاش خلال الاجتماع.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الاجتماع سيشمل أيضاً مناقشة ملف الامتيازات المرتبطة بماضي الزواج بين أبناء وبنات الشهداء، بالإضافة إلى دراسة ربط ملفات العاملين في الحكومة ضمن هذا السياق.

وتتصاعد المطالب الشعبية بحلول جذرية وسريعة لمشكلة تأخر الرواتب، التي ألقت بظلالها على الأوضاع المعيشية للموظفين في الإقليم، وتسببت في أزمات اقتصادية خانقة.

ومن المنتظر أن تصدر عن الاجتماع قرارات حاسمة، إما بتحديد آلية جديدة لصرف الرواتب، أو بفتح مسارات لحلول بديلة، بينما تبقى الأنظار موجهة إلى حكومة الإقليم بشأن قدرتها على التعامل مع هذا الملف الشائك.