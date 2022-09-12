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قرارات "صارمة" بشأن سير العملية التربوية في إقليم كوردستان (وثيقة)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-12T20:33:52+0000
قرارات "صارمة" بشأن سير العملية التربوية في إقليم كوردستان (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن جملة من القرارات والتعليمات بخصوص سير العملية التربوية، منعت فيها كل سلوك لا يتناسب مع الرسالة التربوية والتعليمية في جميع مراحل الدراسة.

جاء ذلك، في كتاب رسمي للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وجرى تعميمه على جميع المديريات العامة للتربية والتعليم (رياض الأطفال والمدارس والمعاهد التابعة للوزارة) الحكومية منها وغير الحكومية.

ونصت الوثيقة، على أن أي "سلوك وتصرف لا يتلاءم والرسالة التربوية التعليمية ممنوع، وخصوصا حمل واستخدام السلاح والأدوات الجارحة والخطرة".

كما منعت القرارات التدخين والاركيلة بجميع أنواعها، وحظرت النشاطات البعيدة عن التربية والتعليم والإعلان التجاري والنشاطات الحزبية، وفقاً للوثيقة.

وحظرت كذلك استخدام العنف (الجسدي والنفسي والمعنوي) واستخدام أي فعل يؤدي الى كسر البعض للبعض الآخر، فضلاً عن استعمال وإظهار الشعارات التي لا تتوافق مع أسس التعايش السلمي لشعب كوردستان.

وتضمنت التوجيهات أيضاً، حظر استعمال الهاتف النقال والأجهزة الذكية للتصوير الفوتوغرافي وتصوير المقاطع الفيديوية وفتح الفيديو المباشر أثناء حصة الدرس".

وأشارت الوثيقة، إلى شمول جميع الفقرات أعلاه، فضلا عن التلاميذ والطلبة "المشرفين والمديرين والمعاونين والمعلمين والمدرسين"، موجهة في الوقت نفسه، مديريات التربية في الاقضية بأن تقوم في بداية العام الدراسي بـ"تشكيل لجنة دائمية تتولى توجيه هذا الإعمام، ويفضل أن تضم اللجنة قانونياً ومشرفاً لتنفيذ التوصيات".

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