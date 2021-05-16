سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرابة 75 ألف سائح دخلوا محافظة حلبجة خلال ايام العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-16T07:38:18+0000
قرابة 75 ألف سائح دخلوا محافظة حلبجة خلال ايام العيد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة العامة في محافظة حلبجة يوم الأحد أن قرابة 75 ألف سائح قصدوا الأماكن السياحية خلال أيام عيد الفطر.

وقال مدير السياحة في حلبجة أحمد غريب في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن لدى حلبجة ثلاثة مصايف سياحية وهي: أحمد أواه، وجاوك، وهورمان، وقد توزعت فرق المديرية للإحصاء عليها.

وأوضح أن 17 الفا و390 سائحا قصدوا "أحمد أواه" بينما توجه 7 آلاف و561 شخصا إلى الأماكن السياحية في "طويلة وبياره" في منطقة هورمان، و2691 سائحا ذهبوا إلى مصيف "جاوك".

ونوه إلى أن 30 الفا، و647 سائحا قصدوا مركز محافظة حلبجة، مشيرا إلى المجموع الكلي لعدد السائحين الذين دخلوا المحافظة خلال أيام العيد يتراوح بين 70 - 75 الف شخصا.

related

حلبجة تعلن خبرا غير سار عن أول حالة اصابة لها بكورونا

Date: 2020-03-14 10:47:52
حلبجة تعلن خبرا غير سار عن أول حالة اصابة لها بكورونا

حلبجة تصدر أطناناً من الرمان إلى بريطانيا

Date: 2020-10-30 16:23:27
حلبجة تصدر أطناناً من الرمان إلى بريطانيا

محافظة في اقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

Date: 2020-09-04 10:42:32
محافظة في اقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

رئيس اقليم كوردستان يحيي قرار مجلس النواب بتحويل حلبجة الى محافظة

Date: 2021-03-17 15:15:30
رئيس اقليم كوردستان يحيي قرار مجلس النواب بتحويل حلبجة الى محافظة

شفاء مصاب بفيروس كورونا في حلبجة

Date: 2020-04-16 10:43:00
شفاء مصاب بفيروس كورونا في حلبجة

افرغ عليهما نحو 50 رصاصة .. اعتقال قاتل الشخصين في حلبجة

Date: 2020-12-19 06:00:25
افرغ عليهما نحو 50 رصاصة .. اعتقال قاتل الشخصين في حلبجة

موظفو مصارف السليمانية وحلبجة يقاطعون الدوام الرسمي

Date: 2020-10-13 08:47:06
موظفو مصارف السليمانية وحلبجة يقاطعون الدوام الرسمي

أول محافظة في اقليم كوردستان تعلن خطة العيد

Date: 2019-08-06 12:50:38
أول محافظة في اقليم كوردستان تعلن خطة العيد