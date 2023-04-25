قرابة 70 ألف سائح .. أربيل تعلن نجاح خطة العيد

شفق نيوز / أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، نجاح الخطة الأمنية الموضوعة لعيد الفطر. ‏

وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال أيام عيد الفطر، جرى تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من قبل المحافظة بشكل ناجح وبدون اية مشكلات".

وأضافت أن "عدد السياح الذين زاروا المدينة خلال أيام العيد بلغ 63 ألفاً و592 شخصاً، وجرى تسجيل 24 جريمة مختلفة تم الكشف عن 20 منها، إضافة إلى 4 حوادث سير توفي بسببها شخص واحد، فضلاً عن تسجيل 7 حالات حريق في حدود المحافظة ".

وشهدت محافظة أربيل، قبل وخلال أيام عيد الفطر، إقبالاً واسعاً للسياح، معظمهم من محافظات الوسط والجنوب، وكانت وسط المدينة وقلعتها التاريخية، هي الوجهة الأساسية لكثير من السياح.

جاء ذلك، نتيجة تسهيلات كبيرة قدمتها السلطات المحلية في مدينة أربيل، لدخول السياح خلال أيام العيد، وفق برنامج عمل مشترك بين الجهات المعنية.