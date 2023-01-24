قرابة 60 مدرسة في إقليم كوردستان يتلقى فيها آلاف التركمان والسريان التعليم بلغتهم الأم

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الثلاثاء، أن قرابة 60 مدرسة مخصصة لأبناء المكونين التركماني والسرياني للتعلم بلغتهم الأم ضمن إطار ترسيخ التعايش بين المكونات في الإقليم.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن جميع المكونات في اقليم كوردستان لديها الحق بالتعلم بلغتها الأم في المناطق ذات الأغلبية التي يقطنونها.

وأضاف أنه توجد 18 مدرسة للتركمان، و49 مدرسة للمكون السرياني في الإقليم، مشيرا إلى أن قرابة 7 آلاف طالب وتلميذ يتلقون التعليم في المدارس السريانية في كوردستان

وتابع زيباري "لدينا هيئة خاصة في دهوك تُعنى بشؤون الديانة الايزيدية وهذا يمكن وصفه بأنه اهتمام جدي وخاص بهذه الشريحة من المجتمع".