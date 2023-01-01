قرابة 60 الف سائح من مناطق وسط وجنوب العراق دخلوا أربيل للإحتفال بليلة رأس السنة

شفق نيوز/ قدّر رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الأحد، بأن أعداد السائحين من مناطق وسط وجنوب الذين وفدوا على عاصمة إقليم كوردستان لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية بقرابة 60 ألف شخص.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش وضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع في مركز المدينة وبعض المناطق المحيطة بها، إن دخول السائحين للإحتفال بليلة رأس السنة لم يقتصر على سكان مناطق وسط وجنوب العراق بل قد الكثيرون من مناطق اخرى من باقي أجزاء كوردستان.

وأضاف أن أعداد السيّاح الوافدين من مناطق وسط وجنوب العراق للاحتفال بليلة رأس السنة تقدر بقرابة 60 ألف شخص حيث دخلوا وحتى ظهر أمس السبت من نقطتي تفشي "شيراوه"، و"الخازر"، منوهاً إلى أن هيئة السياحة في اربيل ستعلن خلال اليومين المقبلين الأعداد كاملة.