قرابة 500 حديقة ومتنزه في اربيل والمساحات الخضراء أكثر من 20%

شفق نيوز/ وضع رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء، الحجر الأساس لحديقة "مهرباني" وتعني بالعربية "الرحمة"، وذلك في مركز المحافظة.

وهذا المشروع هو مشروع مشترك بين حكومة اقليم كوردستان والقطاع الخاص. وتبلغ مساحة الأرض التي يُقام عليها المشروع 4000، وسيقوم مستشفى "الرحمة" بتحمل تكاليف المشروع وتنفيذه.

وقال خوشناو في كلمة له على هامش مراسم وضع الحجر الأساس للمشروع وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم إنجاز عدد من السدود خارج مدينة أربيل، وسيتم الانتهاء من إنجاز سدود أخرى".

وأضاف أن هذه السدود والمساحات الخضراء ستُسهم في خلق بيئة أنظف لأربيل.

من جهته قال ريبين أحمد مدير هندسة حدائق اربيل لوكالة شفق نيوز، ان هناك حاليا 450 حديقة في اربيل، 21 منها كبيرة والباقي موزعة في الأحياء والشوارع.

وأشار إلى أن نسبة المساحات الخضراء تبلغ 20% في مركز مدينة اربيل.