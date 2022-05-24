قرابة 500 حالة اختناق في إقليم كوردستان بسبب العواصف الترابية

شفق نيوز/ أعلنت دوائر الصحة والمستشفيات في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 490 حالة اختناق وعدم قدرة على التنفس بسبب العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية منذ يوم أمس الاثنين.

ووفقا لبيان صادر من مديرية صحة محافظة دهوك ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن "265 شخصاً تعرضوا لحالات الاختناق وعدم القدرة على التنفس بسبب العواصف الترابية".

كما أعلنت مديرية صحة السليمانية ان "180 شخصاً زاروا أقسام الطوارئ في المستشفيات جراء تعرضهم لضيق في التنفس بسبب تأثير موجة الغبار".

من جهتها؛ قالت إدارة مستشفى شهيد هزار في قضاء كلار، في بيان منفصل ورد لوكالة شفق نيوز إن "موجة الاتربة تسببت بدخول أكثر من 47 شخصاً إلى قسم الطوارئ في مستشفانا خلال الساعات الماضية".

وأضاف البيان أن "هذه الحالات تعرضت إلى ضيق في التنفس، وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى".

وتشهد مدن إقليم كوردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام موجة من الاتربة والغبار منذ ساعات مبكرة من صباح يوم أمس الاثنين، تسببت بحالات اختناق واسعة، فيما يعاني العراق من موجات مستمرة من هذه العواصف بدأت مع فصل الصيف.