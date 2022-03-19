قرابة 500 الف سائح دخلوا أربيل ومن المنتظر أن يقدم 200 الف خلال الأيام المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن قرابة نصف مليون سائح وفدوا على المحافظة خلال الربع الأول من العام 2022.

وقال محافظ اربيل أوميد خوشناو، إن الاستعدادات كافة قد اكتملت وغدا الأحد أربيل ستشهد اكبر مهرجان بمناسبة عيد نوروز.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين خلال قيامه بجولة في متنزه شاندر حيث تجري الاستعدادات لاقامة مهرجان نوروز يوم غد الأحد.

وفي الرابعة عصرا من يوم غد سيكون هناك حفل فني غنائي ومهرجان كبير بحضور سياسيين ودبلوماسيين وفنانين من اقليم كوردستان وخارج البلاد، وسيتم ايقاد شعلة نوروز بشكل رسمي مع إطلاق الألعاب النارية، وفقا للمحافظ.

وأضاف أن اللجنة الامنية في المحافظة وضعت خطة جيدة لحماية منازل وممتلكات المواطنين في أيام نوروز لان المدن في النهار ستكون فارغة على الأغلب.

وقال رئيس الحكومة المحلية أيضا "يوميا ومنذ اربعة ايام يدخل الى اربيل اكثر من 10 الاف سائح و نتوقع ان يصل عدد السياح خلال ايام نوروز في اربيل فقط من 150 الفا الى حوالي 200 الف سائح.

وتابع بالقول إن هناك توجها كبيرا للسياح باتجاه اربيل وخلال هذه الفترة وحسب الاحصائيات التي وصلتنا زار اكثر من نصف مليون سائح مدينة اربيل منذ الاول من شهر كانون الثاني الماضي ولغاية 15 من شهر آذار/مارس الجاري.

وشدد خوشناو "نبهنا المواطنين بانه ممنوع جلب السلاح معهم للمناطق السياحية وممنوع اطلاق الاعيرة الناحية، وستكون هناك مفارز للشرطة وشرطة المرور لتنظيم حركة المرور في ايام نوروز.