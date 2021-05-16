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قرابة 50 حالة وفاة واحتراق بينها ثلاث بحوادث مرورية في دهوك خلال العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-16T08:57:49+0000
قرابة 50 حالة وفاة واحتراق بينها ثلاث بحوادث مرورية في دهوك خلال العيد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك يوم الأحد تسجيل 20 حالة وفاة بينها ثلاث بحوادث سير خلال أيام عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم المديرية حمزة رزكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المستشفيات في دهوك أجرت 64 عملية جراحية مختلفة خلال الأيام الثلاثة للعيد وكانت ناجحة.

ونوه إلى أن 49 شخصا أصيبوا بحوادث سير في دهوك، مشيرا إلى تسجيل 20 حالة وفاة بينها 3 بحوادث مرورية.

وأشار رزكي إلى تسجيل 27 حالة احتراق بحوادث متفرقة في دهوك.

وتابع المتحدث باسم الصحة بالقول إنه تم تخصيص مركز طبي خاص لفيروس كورونا، مبينا أن المركز أجرى 3763 فحصا أظهرت النتائج إصابة 360 شخصا توفي من بينهم 7 مرضى.

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