قرابة 4000 مصاب بمرض التوحد في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشفت جمعية مرضى "التوحد" في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 3600 مصاب بهذا المرض في المحافظات الأربع والإدارات المستقلة في الإقليم، عادةً هذا الرقم "مؤشراً خطيراً "مقارنة مع تعداد السكان في كوردستان الذي يناهز 5 ملايين نسمة.

وقال رئيس الجمعية كمال الجباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، إنه لغاية الى لم يتم توفير علاج جدي وجذري لهذا المرض، ولهؤلاء المصابين.

وبحسب احصائية الجمعية فقد كان نصيب الأسد للعاصمة اربيل بـ1300 مصاب بمرض التوحد، تلتها دهوك بـ850 مريضا، ثم السليمانية وحلبجة بـ900 مريض، وفي إدارة منطقة كرميان المستقلة 315 مريضاً، وفي إدارة منطقة زاخو 300 مريض.