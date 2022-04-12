قرابة 200 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن القنصل الارميني العام في اقليم كوردستان ارشاك مانوكيان، يوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين بلده والإقليم وصل إلى قرابة 200 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كوردستان مصطفى شيخ عبد الرحمن في محافظة السليمانية.

وقال مانوكيان خلال المؤتمر، إن زيارته للسليمانية تأتي لتعزيز العلاقات مع هذا الاتحاد، مردفا بالقول إن حجم التبادل التجاري بين أرمينيا والإقليم بلغ 190 مليون دولار أمريكي خلال العام 2021.

بدوره قال شيخ عبد الرحمن: نعمل على تعزيز العلاقات التجارية واستيراد السلع والبضائع من أرمينيا.

وأضاف :نعمل سوية على ان يتمكن التجار في الاقليم من ان يزوروا أرمينيا مع الوفود او من دون ذلك، وتقديم التسهيلات لهم ضمن هذا الإطار.