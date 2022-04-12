سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرابة 200 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-12T07:37:17+0000
قرابة 200 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن القنصل الارميني العام في اقليم كوردستان ارشاك مانوكيان، يوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين بلده والإقليم وصل إلى قرابة 200 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كوردستان مصطفى شيخ عبد الرحمن في محافظة السليمانية.

وقال مانوكيان خلال المؤتمر، إن زيارته للسليمانية تأتي لتعزيز العلاقات مع هذا الاتحاد، مردفا بالقول إن حجم التبادل التجاري بين أرمينيا والإقليم بلغ 190 مليون دولار أمريكي خلال العام 2021.

بدوره قال شيخ عبد الرحمن: نعمل على تعزيز العلاقات التجارية واستيراد السلع والبضائع من أرمينيا.

وأضاف :نعمل سوية على ان يتمكن التجار في الاقليم من ان يزوروا أرمينيا مع الوفود او من دون ذلك، وتقديم التسهيلات لهم ضمن هذا الإطار.

related

التجارة تخاطب أمانة مجلس الوزراء بشأن المستحقات المالية لفلاحي كوردستان

Date: 2022-02-09 12:19:53
التجارة تخاطب أمانة مجلس الوزراء بشأن المستحقات المالية لفلاحي كوردستان

بمشاركة عشرات الشركات.. لقاء تجاري بين إقليم كوردستان وتركيا في دهوك

Date: 2021-09-12 14:51:07
بمشاركة عشرات الشركات.. لقاء تجاري بين إقليم كوردستان وتركيا في دهوك

عبر كوردستان .. إيران تهدف لإقامة علاقة مباشرة بين المنتجين الإيرانيين والتجار العراقيين

Date: 2022-01-18 09:15:52
عبر كوردستان .. إيران تهدف لإقامة علاقة مباشرة بين المنتجين الإيرانيين والتجار العراقيين

اقليم كوردستان وإيران يعتزمان انشاء بنك تجاري مشترك

Date: 2019-12-02 13:03:43
اقليم كوردستان وإيران يعتزمان انشاء بنك تجاري مشترك

برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم

Date: 2019-05-28 11:30:06
برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة انتخاب رئيس الاقليم

اقليم كوردستان يناشد الحكومة الاتحادية بإرسال دعم مالي لمواجهة كورونا

Date: 2020-03-15 16:20:39
اقليم كوردستان يناشد الحكومة الاتحادية بإرسال دعم مالي لمواجهة كورونا

نواب كورد في البرلمان العراقي يقاطعون إجتماع رئاسات الإقليم

Date: 2020-11-14 06:45:21
نواب كورد في البرلمان العراقي يقاطعون إجتماع رئاسات الإقليم

أوقاف إقليم كوردستان تدعو المدارس لإتباع طريقة في اتلاف كتب التربية الاسلامية

Date: 2020-12-20 05:36:20
أوقاف إقليم كوردستان تدعو المدارس لإتباع طريقة في اتلاف كتب التربية الاسلامية