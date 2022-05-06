قرابة 150 ألف سائح قصدوا السليمانية خلال ايام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، أن 147 ألف سائح من داخل وخارج العراق قصدوا المحافظة خلال أيام عيد الفطر.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وفقا للإحصاءات المسجلة عبر نقاط التفتيش والمعابر الحدودية والمطارات فإن 147 ألف سائح من مدن عراقية وإيرانية وأخرى أجنبية قصدوا المنتجعات والأماكن السياحية في السليمانية لقضاء وقت ممتع خلال أيام العيد وقبلها وبعدها.

وأوضحت أن أكثر من 80 في المئة من تلك النسبة هم سائحون من وسط وجنوب العراق، مضيفة "أنهم تمكنوا من من الحصول على سكن كاف في مراكز القطاع الخاص السياحية".

وتابعت المديرية في بيانها بالقول إنه في عيد الفطر من هذا العام ، كان منتجع دوكان أكثر المناطق السياحية ازدحاما، وقضى أكثر من 170،000 زائر وسائح وقتا ممتعا في هذا المنتجع.

وكانت مديرية السياحة في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الخميس، استقبالها أكثر من 138 الف سائح خلال أيام عيد الفطر من داخل وخارج العراق.