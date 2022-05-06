سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرابة 150 ألف سائح قصدوا السليمانية خلال ايام عيد الفطر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-06T10:16:28+0000
قرابة 150 ألف سائح قصدوا السليمانية خلال ايام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، أن 147 ألف سائح من داخل وخارج العراق قصدوا المحافظة خلال أيام عيد الفطر.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وفقا للإحصاءات المسجلة عبر نقاط التفتيش والمعابر الحدودية والمطارات فإن 147 ألف سائح من مدن عراقية وإيرانية وأخرى أجنبية قصدوا المنتجعات والأماكن السياحية في السليمانية لقضاء وقت ممتع خلال أيام العيد وقبلها وبعدها.

وأوضحت أن أكثر من 80 في المئة من تلك النسبة هم سائحون من وسط وجنوب العراق، مضيفة "أنهم تمكنوا من من الحصول على سكن كاف في مراكز القطاع الخاص السياحية".

وتابعت المديرية في بيانها بالقول إنه في عيد الفطر من هذا العام ، كان منتجع دوكان أكثر المناطق السياحية ازدحاما، وقضى أكثر من 170،000 زائر وسائح وقتا ممتعا في هذا المنتجع.

وكانت مديرية السياحة في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الخميس، استقبالها أكثر من 138 الف سائح خلال أيام عيد الفطر من داخل وخارج العراق.

related

بأول يومٍ من العيد .. مصرع وإصابة 17 شخصا بحوادث في السليمانية

Date: 2021-05-14 07:20:07
بأول يومٍ من العيد .. مصرع وإصابة 17 شخصا بحوادث في السليمانية

قرابة 75 ألف سائح دخلوا محافظة حلبجة خلال ايام العيد

Date: 2021-05-16 07:38:18
قرابة 75 ألف سائح دخلوا محافظة حلبجة خلال ايام العيد

أول محافظة في اقليم كوردستان تعلن خطة العيد

Date: 2019-08-06 12:50:38
أول محافظة في اقليم كوردستان تعلن خطة العيد

الالعاب القديمة تحاكي العيد في السليمانية

Date: 2021-07-23 19:13:54
الالعاب القديمة تحاكي العيد في السليمانية

السليمانية تجدد دعمها لمشروع اللامركزية في الاقليم وتؤيد استئناف الدوام بالمدارس بشباط

Date: 2021-01-29 13:26:43
السليمانية تجدد دعمها لمشروع اللامركزية في الاقليم وتؤيد استئناف الدوام بالمدارس بشباط

تركيا تعلن تصفية قيادي بحزب العمال خلال عملية استخباراتية في السليمانية

Date: 2021-06-22 09:10:12
تركيا تعلن تصفية قيادي بحزب العمال خلال عملية استخباراتية في السليمانية

اغتيال اعلامي في السليمانية

Date: 2019-10-16 22:16:50
اغتيال اعلامي في السليمانية

الطب العدلي في السليمانية يستقبل قرابة 70 جثة خلال شهر

Date: 2021-12-11 09:39:47
الطب العدلي في السليمانية يستقبل قرابة 70 جثة خلال شهر