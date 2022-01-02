قرابة 150 ألف سائح زاروا إقليم كوردستان لإحياء أعياد رأس السنة الميلادية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن نحو 147 ألف سائح زاروا الإقليم خلال مدة أسبوع واحد للمشاركة باحتفالات أعياد الميلاد، واستقبال العام 2022 .

وذكرت الهيئة في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه للمشاركة في استقبال العام الجديد، والسفر إلى الأماكن السياحية في الإقليم والاستمتاع بوقت طيب خلال الأيام السبعة الماضية وتحديدا من يوم 25 - 12 - 2021 ولغاية يوم 31 من الشهر ذاته جاء 146898 سائحا لكوردستان.

ووفقا للبيان فإن اربيل استقبلت 76550 سائحا بينما زار 31614 السليمانية، دخل دهوك 38734 سائحا.

وكانت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن أكثر من أربعة ملايين سائح زاروا الإقليم خلال 11 شهراً من العام 2021.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن الهيئة فإن منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي زار أربعة ملايين، و93 الفاً، و888 سائحاً الإقليم.

وطبقاً لتلك الإحصائية فإن مليوناً، و957 الف سائح دخلوا إلى محافظة أربيل أي ما نسبته 48% من المجموع الكلي، وزار مليون و 375 الف سائح السليمانية أي ما نسبته 34%، وقصد 753 الفاً و542 سائحاً دهوك أي ما نسبته 18%، وزار 8 آلاف و130 سائحاً إدارة منطقة كرميان.

وبحسب الإحصائيات فإن النسبة قد ارتفعت مع تساقط الثلوج في عدة مناطق ومدن في الإقليم في شهر كانون الأول/ديسمبر مما جذب الكثير من السائحين.