قرابة 130 ألف سائح زاروا دهوك خلال أيام عيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، أن قرابة 130 ألف سائح زاروا المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير الدائرة خيري علي اليوم استعرض فيه إحصائية لأعداد السائحين الذين قصدوا دهوك من باقي محافظات الإقليم ومدن ومناطق العراق كافة.

وقال علي خلال المؤتمر، إن أكثر من 123 ألف شخص دخلوا المحافظة اعتبارا من تاريخ 25 من شهر حزيران الماضي، ولغاية الرابع من شهر تموز الجاري.

وأضاف أن اولئك السائحين قصدوا قرابة 15 مكانا سياحيا داخل محافظة دهوك طيلة المدة المذكورة.