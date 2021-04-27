قرابة 1000 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (٧٥٠٢) فحصين جديدين منها (٢٢٧٦) في اربيل و(٢١٠١) في السليمانیة و (٢٤٧٨) في دهوك و(٦٠) في حلبجة و(٥٤٣) في گرمیان و(٤٤) راپرین، مبينا ان النتائج اظهرت اصابة (٩٦٩) منها (١٥٩) في اربيل و(٣٨٩) في السليمانیة و(٣٥٥) في دهوك و(٢٤) في حلبجة و(٣٩) گرمیان و(٣) راپڕین.

واشار البيان الى ان (٨٧٨) مصابا اكتشفوا الشفاء التام من بينهم (١٢٢) في اربيل و(٣١٠) السليمانیة و (٣٥٨) في دهوك و(٨) في حلبجة و(٦٥) في گرمیان و(١٥) في راپرین، لافتا الى وفاة (١٩) مصابا من بينهم (٧) من اربيل (٢) من السليمانیة و(٥) من دهوك و(١) من حلبجة و(٤) گرمیان.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور المرض بـ(٢١٨٧١) خرجوا جميعا بعد التأكد من عدم اصابتهم بالفيروس، فيما تم اجراء (١٦١٤٢٠١) فحصا خلال الفترة الماضية من بينها (٥٦٤٩٥٣) في اربيل و(٣٦٧٨٣٤) في السليمانیة و(٦٧٠٢٩٤) في دهوك و(١١١٢٠) في حلبجة.

كما اشار البيان الى ان مجموع المصابين بالفيروس منذ ظهوره في الاقليم بلغ (١٤٨١٠٩) من بينهم (٤٨٢٠٩ اربيل، ٤٤٣٧٦ السليمانیة، ٥٢٠٩٨ دهوك، ٣٤٢٦ حلبجة)، لافتا الى اكتساب (١٢٤٦٢٨) مصابا الشفاء التام من بينهم (٤٠٧٤٥) اربيل، ٣٥٩٠١ السليمانیة، ٤٤٩٢٧ دهوك، ٣٠٥٥ حلبجة).

ولفت البيان الى ان (١٩٤٩٢) مصابا مازالوا تحت العناية الطبية من بينهم (٦٣٧٠ اربيل، ٦٦٢٨ السليمانیة، ٦٢٦٨ دهوك، ٢٢٦ حلبجة)، مؤكدا وفاة (٣٩٨٩) مصابا نتيجة مضاعفات الاصابة بالفيروس من بينهم (١٠٩٤ اربيل، ١٨٤٧ السليمانیة، ٩٠٣ دهوك، ١٤٥ حلبجة).