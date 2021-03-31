قرابة 1000 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان في آخر 24 قرابة 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تزايد ملحوظ بمعدل الإصابات.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 981 إصابة جديدة مؤكدت توزعت على هذا النحو: 218 أربيل، 264 السليمانية، 449 دهوك، 30 حلبجة، 20 رابرين، ليصل إجمالي العدد 122160.

وتماثل 428 مريضا للشفاء التام وكالاتي: 83 أربيل، 68 السليمانية، 260 دهوك، 13 كرميان، 4 رابرين، ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي إلى 109662.

وتوفي 10 مصابين: 3 اربيل، 3 السليمانية، 4 دهوك، ليكون عدد حالات الوفيات الكلي 3670.