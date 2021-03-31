سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرابة 1000 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-31T10:44:27+0000
قرابة 1000 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان في آخر 24 قرابة 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تزايد ملحوظ بمعدل الإصابات.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 981 إصابة جديدة مؤكدت توزعت على هذا النحو: 218 أربيل، 264 السليمانية، 449 دهوك، 30 حلبجة، 20 رابرين، ليصل إجمالي العدد 122160.

وتماثل 428 مريضا للشفاء التام وكالاتي: 83 أربيل، 68 السليمانية، 260 دهوك، 13 كرميان، 4 رابرين، ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي إلى 109662.

وتوفي 10 مصابين: 3 اربيل، 3 السليمانية، 4 دهوك، ليكون عدد حالات الوفيات الكلي 3670.

related

اقليم كوردستان يسجل 48 اصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء تتخطى 100 الف

Date: 2021-02-03 12:02:07
اقليم كوردستان يسجل 48 اصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء تتخطى 100 الف

ثلاث حالات وفاة و198 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-06 09:42:08
ثلاث حالات وفاة و198 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-08 12:27:26
اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

كورونا اقليم كوردستان .. تسجيل 48 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

Date: 2021-01-30 10:19:25
كورونا اقليم كوردستان .. تسجيل 48 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-17 12:28:09
كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن 26 حالة وفاة و754 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-16 09:39:25
اقليم كوردستان يعلن 26 حالة وفاة و754 اصابة جديدة بكورونا

تراجع كورونا في إقليم كوردستان بـ53 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

Date: 2021-02-13 10:17:22
تراجع كورونا في إقليم كوردستان بـ53 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

اقليم كوردستان يعلن 582 حالة شفاء و 362 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-29 11:07:14
اقليم كوردستان يعلن 582 حالة شفاء و 362 اصابة جديدة بكورونا