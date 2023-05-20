قرابة مليون نازح ولاجئ يعيشون في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لحكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن أعداد النازحين واللاجئين داخل الإقليم.

وقال المركز في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "يوجد في إقليم كوردستان حالياً 926،018 لاجئاً، بما في ذلك 664،237 نازحاً داخلياً، و241،937 لاجئاً سورياً، و8،479 لاجئاً تركياً، و10،548 لاجئاً إيرانياً و736 لاجئاً فلسطينياً، بالإضافة إلى 81 شخصاً من مختلف المناطق الأخرى .

واضاف التقرير انه يعيش معظم النازحين واللاجئين في المنطقة مع المجتمع المضيف.

واشار التقرير الى انه يعيش الآن 30٪ فقط من النازحين واللاجئين داخل المخيمات التي يبلغ عددها 36 مخيماً، و 70٪ يعيشون خارج المخيمات، ويعيش 41٪ من اللاجئين في محافظة أربيل، و 40٪ في محافظة دهوك، و 19٪ في محافظة السليمانية.