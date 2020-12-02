قرابة مليون انسان مهددون بالعطش في الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ تعاني مدينة الحسكة في منطقة الإدارة الذاتية الكوردية من شح في المياه الصالحة للشرب منذ أربعة أيام جراء توقف عملية الضخ من محطة مياه "علوك" في ريف "سري كانيه" ما تُعرف بمنطقة "رأس العين" لعدم توفر طاقة كهربائية كافية لتشغيل المحطة.

وسيطر الجيش التركي وفصائل سورية معارضة تابعة له في أيلول / سبتمبر 2019 على منطقتي رأس العين وتل أبيض عقب قيامهما بعملية "نبع السلام" العسكرية في شمال سوريا.

وقال مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز أن "الفصائل التابعة لتركيا في ريف رأس العين عمدت إلى سحب رابط كهربائي من الخط الرئيسي الواصل بين محطة مبروكة بريف رأس العين ومحطة علوك ما تسبب بضعف التيار الكهربائي المغذي للمحطة وتوقفها عن العمل".

وأوضح المصدر أن "المنظمات الدولية والقوات الروسية تعمل على التواصل مع الجانب التركي لوضع حد لهذه التجاوزات وإعادة تشغيل المحطة خلال وقت قصير".

وتغذي محطة "علوك" في ريف رأس العين قرابة مليون شخص بمياه الشرب في مدينتي تل تمر والحسكة وريفيهما بالإضافة لأربعة مخيمات تأوي نازحين من رأس العين ومنطقة دير الزور.

وقال ميلاد محمد من اهالي مدينة الحسكة لوكالة شفق نيوز "لم تصل المياه لمنزلي منذ أسبوع خاصة أن المدينة تعتمد برنامج تقنين حيث كل ستة ايام يتم ضخ المياه لاحد احياء المدينة".

ونوه إلى أن "مشكلة المياه مستمرة منذ سيطرت تركيا على رأس العين والمحطة ولا يمكن حلها بدون إيجاد مصدر بديل حتى في فصل الصيف الحارق وفي ظل انتشار كورونا قطعت تركيا المياه عنا لقرابة شهر".

واستخدمت تركيا مراراً ورقة المياه للضغط على قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وربط الضخ بالحصول على الكهرباء من سد تشرين الواقع تحت سيطرة "قسد".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،في 2 أبريل 2020 ، تركيا لبذل "كل جهدها" لاستئناف توريد المياه من محطة ضخ المياه في علوك، موضحة أن تقاعس السلطات التركية عن ضمان إمدادات مياه كافية لمناطق سيطرة الكورد في شمال شرق سوريا، يضر بقدرة المنظمات الإنسانية على تجهيز المجتمعات الضعيفة لحمايتها، في ظل انتشار الوباء.