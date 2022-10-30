قرابة مليار دينار عائدات مهرجان الرمان الثامن في حلبجة

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المشرفة على مهرجان الرمان في حلبجة بنسخته الثامنة، يوم الأحد، أن أكثر من 250 ألف شخص زاروا المهرجان منذ اليوم الأول من انطلاق فعالياته ولغاية اليوم الأخير.

وقالت اللجنة المشرفة على المهرجان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه هذا العام ، على عكس الأعوام السابقة وبحسب الإحصائيات فقد زار أكثر من 250 ألف شخص مهرجان الرمان، واصفة عدد الحضور بأنه "رقم جديد".

وأضاف البيان أن هؤلاء الزوار والسياح من محافظة حلبجة ومدن وبلدات إقليم كوردستان ووسط وجنوب العراق حضروا إلى المهرجان.

كما أشارت اللجنة المشرفة على المهرجان، إلى أن عائدات المهرجان قد تجاوزت 950 مليون دينار.

وتابع البيان ان مهرجان حلبجة للرمان بنسخته الثامنة هو مشروع مشترك بين المديرية العامة للزراعة في حلبجة وشبكة منظمات حلبجة.

وانطلقت فعاليات المهرجان الثامن للرمان، صباح يوم الخميس، في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق بمشاركة مئات المزارعين وأصحاب البساتين.

وشارك أكثر من 400 بستاني ومزارع من خلال عرض منتوجاتهم في المهرجان الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

ويعد محصول فاكهة الرمان في حلبجة من أشهر المنتجات في إقليم كوردستان، حيث تم تصديره في الأعوام الأخيرة إلى خارج العراق، ومن المقرر إرسال رمان حلبجة إلى الإمارات هذا العام ايضا.