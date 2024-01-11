قذيفتا مدفعية تربك المشهد الأمني في دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتعرض منطقة مجمع كاني في قضاء العمادية والطريق الواصل بين مجمع قدش وناحية سرسنك شمال محافظة دهوك، إلى سقوط قذيفتين إحداهما أمام منزل أحد المواطنين والأخرى أمام سيارة مواطن على الطريق العام.

وأفاد صاحب المنزل في مجمع كاني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "إحدى قذائف المدفعية سقطت أمام منزلهم، حيث هرعوا للخروج من المنزل، ولاحظوا الدخان يتصاعد أمام باب منزلهم"، مردفاً بالقول: "الحمد لله، لم يصب أحد من أفراد عائلتي، ولكن تعرض منزلنا لاضرار مادية جسيمة".

وأضاف صاحب المنزل، أنهم الآن يجدون أنفسهم بين نيران الاشتباكات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني، حيث تقع الاشتباكات أحياناً على بعد لا يتجاوز كيلومتراً واحداً من منازلهم.

وفي سياق متصل، أكد مصدر حكومي، أن "قذيفة مدفع مجهولة المصدر سقطت بالقرب من عجلة مواطن كانت تسير على الطريق العام بين مجمع قدش وناحية سرسنك، ما تسببت بحدوث أضرار في العجلة من دون وقوع أي إصابات".