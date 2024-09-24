قذيفة مدفعية "مجهولة" تثير الذعر في قرية شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الثلاثاء، بسقوط قذيفة مدفعية مجهولة المصدر في باحة منزل أحد سكان قرية كوهرزي التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأوضح الشهود، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث، ورغم عدم تسببه بإصابات بشرية، أثار حالة من الذعر والقلق بين سكان القرية.

يُشار إلى أن قرية كوهرزي تعرضت في السابق لعدة هجمات مماثلة نتيجة للصراع المستمر بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني في المنطقة، مما يزيد من مخاوف الأهالي بشأن تكرار مثل هذه الحوادث.