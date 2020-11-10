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قذيفة كل دقيقة.. قصف تركي مكثف شمالي زاخو

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-10T10:28:42+0000
قذيفة كل دقيقة.. قصف تركي مكثف شمالي زاخو

شفق نيوز/ اعلن مسؤول محلي في ناحية دركار شمال غرب قضاء زاخو، سقوط قذائف مدفعية للجيش التركي صباح يوم الثلاثاء، بالقرب من قرية شمال الناحية.

وقال شلاش فندي مدير ناحية دركار لوكالة شفق نيوز؛ إن "أكثر من ستين قذيفة مدفعية سقطت في محيط قرية شرانش منها 3-4 قذيفة سقطت  بالقرب من نقاط حرس الحدود العراقية، فيما وقعت قذيفة بالقرب من مخيم دركار للنازحين".

وأضاف شلاش؛ أن "القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات مزارعي المنطقة دون وقوع إصابات بين المدنيين".

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

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