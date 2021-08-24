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صواريخ تنهمر على ناحية قوشتبة في أربيل (تحديث)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-24T14:07:44+0000
صواريخ تنهمر على ناحية قوشتبة في أربيل (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بسقوط صواريخ، يوم الثلاثاء، ضمن حدود ناحية قوشتبة التابعة لقضاء بنصلاوة جنوب غربي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية قوشتبة ستار آغا عمر لوكالة شفق نيوز، إن صواريخ من نوع كاتيوشا، أطلقها مجهولون، سقطت في مناطق غير مأهولة على مقربة من أربع قرى في الناحية.

وأوضح أن القذائف سقطت في محيط قرى دولبكرة ودولزة وعلياوة وتتراوة، مشيراً إلى أن قوات الأمن الداخلي (الاسايش) تحقق في الواقعة.

ورجح عمر إطلاق الصواريخ من قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك، منوهاً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء القصف.

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