قد يصل إلى 8 ملايين.. توقعات لموسم سياحي تاريخي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان، إبراهيم عبد المجيد، يوم الأحد، عن زيادة في عدد السياح القادمين إلى الإقليم، مرجحاً أن يكون العدد أعلى من العام الماضي الذي استقبل فيه الإقليم 7 ملايين و200 ألف سائح.

وقال عبد المجيد، لوكالة شفق نيوز، إن تحسن البنية التحتية لقطاع السياحة والدعم المقدم من المكاتب السياحية والأماكن الجاذبة قد أسهم في زيادة عدد السياح هذا العام، متوقعاً أن يتجاوز العدد مستوى العام الماضي".

ووفقاً لمعطيات هيئة السياحة في الإقليم، هناك توقع أن يكون عدد السياح هذا العام أعلى من العام الماضي، حيث يجري التركيز حالياً على توفير بيئة ملائمة للسياح أكثر من التركيز على تقدير أعداد الوافدين.

وأشار عبد المجيد، إلى أن هيئة السياحة كثفت جهودها هذا العام بهدف الترويج للقطاع السياحي على المستويين المحلي والدولي، حيث شاركت في العديد من المعارض الدولية للسياحة، وورش العمل، والمؤتمرات ذات الصلة بتعزيز السياحة.

وأكد أن الهيئة تعتمد خطة طويلة الأمد تمتد لثماني سنوات، وستستمر في تنظيم الأنشطة السياحية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 150 شاباً وشابة خلال العام الحالي.

ويشهد إقليم كوردستان العراق، نمواً ملحوظاً في القطاع السياحي، حيث بات من الوجهات الرئيسية للسياحة الداخلية والخارجية بفضل تنوعه الجغرافي والطبيعي، وامتلاكه معالم تاريخية وثقافية فريدة، فالجبال الخلابة، والوديان، والمنتجعات الطبيعية، إلى جانب المدن التي تمزج بين الحداثة والتاريخ، تجعل من كوردستان وجهة سياحية جذابة على مدار العام.

وخلال الأعوام الأخيرة، ركزت حكومة الإقليم بشكل كبير على تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للسياح، ما أسهم في جذب أعداد متزايدة من الزوار، فالعام الماضي، وصل عدد السياح إلى 7 ملايين و200 ألف، وهو رقم قياسي يعكس ازدياد شعبية الإقليم كوجهة سياحية.

وهذا العام، ومع تحسين المرافق والبنية التحتية، تتوقع هيئة السياحة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السياح، متجاوزاً أرقام العام الماضي.

كما شاركت هيئة السياحة في العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية للترويج للإقليم على المستوى العالمي، ما يعزز فرص جذب السياح الأجانب.

إلى جانب النمو السياحي، يساهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة، حيث تم توفير العديد من الوظائف للشباب والشابات في قطاع الضيافة والخدمات السياحية، مما يجعل من السياحة دعامة اقتصادية مهمة للإقليم.

وقبل أيام، تناولت شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، القطاع السياحي في إقليم كوردستان وما حققه من عائدات مالية تخطت المليار و300 مليون دولار خلال الموسم الذي انتهى قبل أيام.

وذكرت الشبكة أن أكثر من مليار و300 مليون دولار وهبها الصيف لقطاع السياحة في إقليم كوردستان مسجلاً موسماً رابحاً بنمو يقارب 10% عن العام السابق، فاعتدال درجات الحرارة زاد من توافد ملايين السياح من وسط وجنوب العراق عبر رحلات فردية أو من خلال نشاط الشركات السياحية.

وأشارت إلى أن إستراتيجية تنويع مصادر الدخل في الإقليم ذهبت باتجاه السياحة كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي فاستثمارات القطاع تستحوذ على 42% من مجمل استثمارات الإقليم البالغة 75 مليار دولار، بمساهمة شركاء محليين وأجانب لأكثر من 180 مشروعاً سياحياً حديثاً.