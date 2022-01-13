قدم نصائحه وتوجيهاته.. بارزاني يلتقي كتلة الديمقراطي بمجلس النواب العراقي

شفق نيوز/ قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، نصائح وتوجيهات في كيفية تعامل كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مع القضايا التي تخص حقوق اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي استقبل في مكتبه بمصيف صلاح الدين في عاصمة اقليم كوردستان اربيل، كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي، وقدم لهم نصائحه وتوجيهاته.

واشار الى ان بارزاني هنأ رئيسة الكتلة فيان صبري، والمتحدثة باسم الكتلة فيان دخيل، متمنيا لهما النجاح في اداء مهامهما واعمالهما.

واضاف البيان انه فيما يخص الاوضاع السياسية العراقية واخر التطورات السياسية، قدم بارزاني نصائحه وتوجيهاته اللازمة للحاضرين في الاجتماع.