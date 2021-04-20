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أقدم مصلح ساعات في السليمانية: مهنتي ستنقرض والتكنلوجيا غيرت الحياة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-20T09:17:29+0000
أقدم مصلح ساعات في السليمانية: مهنتي ستنقرض والتكنلوجيا غيرت الحياة

شفق نيوز/ في دكان صغير يكاد لا يكفي شخصين في احدى الشوارع الرئيسية في أسواق مدينة السليمانية؛ يعمل قادر ملا طيب المعروف بـ: وستا قادر الساعاتي الذي ورث مهنة تصليح الساعات العاطلة من أبيه، منذ خمسينيات القرن الماضي.

يقول ملا طيب الساعاتي لوكالة شفق نيوز؛ إن "مشواري الطويل بدأ منذ كنت في السادسة من عمري، حيث اذهب الى دكان أبي في حي جمجمال لأراقب عمله وهو يصنع الساعات ويصلحها للناس عن كثب، وعند مرور السنين تعلمت المهنة منه، عندما توفي حملت الراية من بعده منذ خمسين عاما ولا زلت اعمل الى ان يحين موعد موتي على صوت الدقائق والثواني".

وعن الاعمال والمهن القديمة قال ملا طيب؛ إن "الحياة تغيرت والأعمال والمهن تطورت واصبح العالم حديقة صغيرة، والمهن الصناعية القديمة تغرق في مياه التقدم التكنولوجي، والساعاتي مهنة من المهن التي ستزول يوما ما ولن يحتاج الناس أن يصلحوا اعطال ساعة قديمة".

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