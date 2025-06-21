قدموا من الجنوب.. مصرع رجل واثنين من أطفاله غرقا في أحد مصايف كوردستان

شفق نيوز/ لقي رجل واثنان من أطفاله مصرعهم، يوم السبت، غرقا في مصيف بوغد، في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة حصلت في مصيف بوغد في حدود قضاء كويسنجق عندما غرق ثلاثة أشخاص من سياح الوسط والجنوب وهم أب واثنان من أبنائه، لافتاً إلى أن فرق الانقاذ تواصل البحث عن جثث الضحايا.

وأضاف المصدر، أن الضحايا الثلاثة كانوا يمارسون السباحة قرب مصيف بوغد، إلا أنهم غرقوا في الماء، مشيراً إلى أن فرق الانقاذ تمكنت من انتشال جثة أحد الولدين، ومازال البحث جارياً عن جثث الشخصين الآخرين.