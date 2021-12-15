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قدمت دعماً بنصف مليون دولار.. مؤسسة بارزاني الخيرية تنقذ حياة 125 مصاباً بأمراض الدم والسرطان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-15T10:05:14+0000
قدمت دعماً بنصف مليون دولار.. مؤسسة بارزاني الخيرية تنقذ حياة 125 مصاباً بأمراض الدم والسرطان

شفق نيوز/ قدمت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الأربعاء، مساعدات انسانية بمبلغ نحو نصف مليون دولار الى مستشفى نانكلي لامراض الدم والسرطان في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال اسماعيل عبدالعزيز مسؤول قسم المساعدات الانسانية في مؤسسة بارزاني لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المساعدات الانسانية عبارة عن ابر للمصابين بامراض الدم بقيمة 512 الف دولار وهي مقدمة من قبل منظمة نرويجية".

بدوره قال الطبيب سامي احمد مدير مستشفى نانكلي إن "لديهم حاليا 125 مريضا مصابا بامراض الدم والسرطان وبحاجة الى تقديم العلاجات الدائمية وان هذه المساعدات ستوفر الادوية لهذه الشريحة التي هي بامس الحاجة اليها".

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