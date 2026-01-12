قتيل ومصاب إثر حادث سير على طريق "زاخو – إبراهيم الخليل" (صور)

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر في دائرة مرور إدارة زاخو المستقلة، يوم الاثنين، بوفاة شخص وإصابة آخر جراء حادث مروري بين مركبتين على الطريق الرابط بين مدينة زاخو ومعبر إبراهيم الخليل الحدودي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع صباح اليوم، حيث اصطدمت المركبتان على الشارع العام، ما أدى إلى انقلاب إحداهما على الطريق، فيما اصطدمت الأخرى بمحل لأحد المواطنين، دون تسجيل أي إصابات داخل المحل.

وأشار إلى أن فرق المرور والإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصاب إلى المستشفى، فضلاً عن رفع المركبات من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة السير.