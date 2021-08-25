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قتيل وجريحان في نزاع على قطعة أرض في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T05:15:37+0000
قتيل وجريحان في نزاع على قطعة أرض في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء أن شخصاً قُتل فيما أُصيب اثنان آخران بجروح في نزاع مسلح على قطعة أرض في منطقة "سهل أربيل".

ووفقا للمصدر فإن النزاع اندلع مساء أمس بين أُسرتين في قرية "شيخ مموديان" بسبب خلاف على قطعة أرض ومروج ليقتل شخص يُدعى "كنعان رقيب عزيز" ويُصاب إثنان آخران.

من جهتها قالت مديرية شرطة محافظة اربيل في بيان اليوم، إنه بعد إخطارها بوقوع حادثة قتل في قرية "الشيخ مموديان" لرجل يُدعى "كنعان رقيب عزيز" على يد متهم يُدعى (م، أ، ح) بسبب خلافات على المروج وعلى قطعة أرضٍ توجهت وعلى الفور قوات الشرطة إلى محل الحادث وألقت القبض على المتهم.

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