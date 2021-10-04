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جريحان في قصف تركي يطال لأول مرة جمجمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-04T16:05:07+0000
جريحان في قصف تركي يطال لأول مرة جمجمال

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بسقوط جريحين اثنين يوم الاثنين بقصف جوي شنته في الغالب طائرات تركية على قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال شريف رحيم معاون مدير صحة جمجمال لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيين اثنين من أهالي قرية سيدان التابعة لمنطقة شوان في قضاء جمجمال أصيبا بجروح جراء قصف جوي"، مبينا أن "أحدهما رجل يبلغ من العمر ٢٤ والآخر امرأه تبلغ من العمر ٣٣ عاما".

من جانبه، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن القصف شنته طائرات تركية.

ولم يتضح على الفور الأماكن التي استهدفتها الطائرات التركية التي تلاحق عادة مواقع وأهداف حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وهذه أول مرة يطال القصف التركي قضاء جمجمال الذي يبعد نحو 200 كلم من الحدود التركية؛ حيث ينشط مقاتلو العمال الكوردستاني.

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