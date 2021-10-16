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قتيل وجرحى في نزاع مسلح في "سوران" بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T04:45:35+0000
قتيل وجرحى في نزاع مسلح في "سوران" بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قالت الشرطة المحلية في إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان يوم السبت باندلاع نزاع مسلح بين أُسرتين أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، بأن النزاع اندلع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة في حي "بختياري" في مركز مدينة "سوران" بسبب خلاف اجتماعي بين الأسرتين أُستخدمت فيه الأسلحة النارية واستمرت المواجهات لمدة من الزمن.

وأضاف المصدر أن الحادث أدى إلى مقتل رجل مسن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح من طرفي النزاع.

وتابع المصدر أن العديد من قوات الشرطة والأمن (الآسايش) انتشرت في مكان النزاع وفرض سيطرتها على الأوضاع وشرعت بالتحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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