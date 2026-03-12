قتيل وجرحى بانفجار منظومة غاز داخل ورشة لصيانة المركبات في أربيل (صور)

شفق نيوز - أربيل

أفاد مصدر أمني وشهود عيان، يوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة آخرين بانفجار منظومة لوقود الغاز في سيارة داخل ورشة لصيانة العجلات في منطقة "داره توو" التابعة لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن المصدر قوله، إن انفجارا شديداً حدث جراء تسرب من منظومة الغاز، وخزان وقود البنزين في سيارة أثناء إجراء العاملين عملية صيانة لها داخل الورشة مخلفا أضرارا جسيمة في مبناها.

هذا وقد هرعت آليات الدفاع المدني، وفرق الاسعاف، وقوات الشرطة الى مكان الحادث، وهي تكثف جهود البحث عن مصابين محتملين عالقين تحت الأنقاض الناجمة عن الانفجار الشديد، وفقا لشهود عيان.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان سلسلة من الانفجارات المماثلة التي شهدها الإقليم نتيجة خلل في منظومات الغاز، مما دفع السلطات المحلية في وقت سابق إلى تشديد إجراءات السلامة في ورش الصيانة والمباني السكنية.