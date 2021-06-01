قتيل وثلاثة جرحى في انفجار دراجة مفخخة شرق مدينة الحسكة

شفق نيوز/ قتل شخص وأصيب ثلاثة اخرين، بينهم طفل اليوم الثلاثاء جراء انفجار دراجة مفخخة في منطقة الحمر شرق مدينة الحسكة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الحسكة إن "دراجة نارية مفخخة انفجرت قرابة الساعة 10 صباحاً في منطقة الحمر 6 كم شرق مدينة الحسكة على الطريق المؤدي إلى بلدة الهول".

وأوضح المراسل أن " المواطن حسن علي محمد (36 عاما) فقد حياته وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل جراء الانفجار".

وطوقت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) موقع التفجير وباشر بالتحقيق في الحادثة التي يعتقد أن خلايا تنظم داعش تقف خلفها بحسب مصدر أمني.