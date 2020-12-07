ضحيتان و8 جرحى في أعمال عنف دامية باحتجاجات السليمانية

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بسقوط ضحيتين وإصابة 8 آخرين بجروح خلال أعمال عنف واسعة النطاق رافقت احتجاجات على تأخر صرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 8 آخرون بجروح خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في عدة مناطق بالسليمانية.

وأوضح الشهود أن شخصاً لقي مصرعه في قضاء جمجمال وأصيب اثنان آخران بجروح، ولقي شخص ثان مصرعه في قضاء كفري.

وأشار الشهود إلى سقوط جريحين اثنين في كل من قضاء سيد صادق وشهرزور وناحية بيره ميكرون، لافتين إلى أن المتظاهرين أضرموا النار في مقر حركة التغيير بقضاء كلار.

وكانت أجهزة الأمن في محافظة السليمانية قد دخلت، الاثنين، حالة الانذار وانتشرت بكثافة في مركز المحافظة مع تفاقم أعمال العنف خلال احتجاجات.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن قوات الأمن من مختلف الصنوف انتشرت بكثافة في مركز السليمانية للحفاظ على أمن المدينة.

وكان المئات من المتظاهرين قد أضرموا النار، اليوم الاثنين، في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية إضافة إلى مؤسسات حكومية في مركز قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية

كما أضرم المحتجون النار، أمس الأحد، بمكاتب عدة أحزاب بينها الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في مركز ناحية بيره مكرون بمحافظة السليمانية.

ووقعت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في عدة مناطق بالمحافظة.

وتتواصل الاحتجاجات في عدة مناطق بمحافظة السليمانية، رغم إعلان حكومة الإقليم صرف الرواتب بدءا من الخميس المنصرم.

وتعاني حكومة الإقليم من أزمة مالية جراء قطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضي، فضلا عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.