سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ضحيتان و8 جرحى في أعمال عنف دامية باحتجاجات السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T19:00:22+0000
ضحيتان و8 جرحى في أعمال عنف دامية باحتجاجات السليمانية

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بسقوط ضحيتين وإصابة 8 آخرين بجروح خلال أعمال عنف واسعة النطاق رافقت احتجاجات على تأخر صرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 8 آخرون بجروح خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في عدة مناطق بالسليمانية.

وأوضح الشهود أن شخصاً لقي مصرعه في قضاء جمجمال وأصيب اثنان آخران بجروح، ولقي شخص ثان مصرعه في قضاء كفري.

وأشار الشهود إلى سقوط جريحين اثنين في كل من قضاء سيد صادق وشهرزور وناحية بيره ميكرون، لافتين إلى أن المتظاهرين أضرموا النار في مقر حركة التغيير بقضاء كلار.

وكانت أجهزة الأمن في محافظة السليمانية قد دخلت، الاثنين، حالة الانذار وانتشرت بكثافة في مركز المحافظة مع تفاقم أعمال العنف خلال احتجاجات.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن قوات الأمن من مختلف الصنوف انتشرت بكثافة في مركز السليمانية للحفاظ على أمن المدينة.

وكان المئات من المتظاهرين قد أضرموا النار، اليوم الاثنين، في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية إضافة إلى مؤسسات حكومية في مركز قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية

كما أضرم المحتجون النار، أمس الأحد، بمكاتب عدة أحزاب بينها الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في مركز ناحية بيره مكرون بمحافظة السليمانية.

ووقعت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في عدة مناطق بالمحافظة.

وتتواصل الاحتجاجات في عدة مناطق بمحافظة السليمانية، رغم إعلان حكومة الإقليم صرف الرواتب بدءا من الخميس المنصرم.

وتعاني حكومة الإقليم من أزمة مالية جراء قطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضي، فضلا عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

related

فيديو .. محتجون يرشقون زعيم حراك الجيل الجديد بقناني المياه في السليمانية

Date: 2020-08-22 15:25:13
فيديو .. محتجون يرشقون زعيم حراك الجيل الجديد بقناني المياه في السليمانية

الآسايش تعتقل 11 شخصاً بتهمة مضايقة الطالبات في جمجمال

Date: 2019-12-18 19:53:24
الآسايش تعتقل 11 شخصاً بتهمة مضايقة الطالبات في جمجمال

السليمانية تشرع بتغريم السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

Date: 2020-10-29 17:17:05
السليمانية تشرع بتغريم السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

السليمانية تسجل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-06-17 17:13:08
السليمانية تسجل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

رئاسة بلدية السليمانية تطالب بعدم مراجعتها لمدة اسبوع

Date: 2020-08-22 09:59:55
رئاسة بلدية السليمانية تطالب بعدم مراجعتها لمدة اسبوع

في السليمانية .. اصابة خمسة اشخاص بحادث اطلاق نار وانقلاب عجلة

Date: 2020-02-20 12:27:04
في السليمانية .. اصابة خمسة اشخاص بحادث اطلاق نار وانقلاب عجلة

السليمانية: لا خروقات للحظر بالمصائف .. اربيل تحذر بشدة قاصدي المتنزهات

Date: 2020-03-21 09:27:28
السليمانية: لا خروقات للحظر بالمصائف .. اربيل تحذر بشدة قاصدي المتنزهات

انطلاق معرض الكتاب الدولي الاول في محافظة السليمانية

Date: 2019-11-14 09:21:14
انطلاق معرض الكتاب الدولي الاول في محافظة السليمانية