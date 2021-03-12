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قتيلان وجريحان في مشاجرة مسلحة بنادٍ ليلي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-12T07:42:44+0000
قتيلان وجريحان في مشاجرة مسلحة بنادٍ ليلي في السليمانية

شفق نيوز/ قُتل شخصان وأُصيب أثنان آخران بجروح في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بمشاجرة مسلحة في نادٍ ليلي في محافظة السليمانية.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، ورواية شهود عيان فإن الحادث وقع في منطقة "جق جق" التابعة لبلدة "سرجنار" في السليمانية إذ حدثت ملاسنة كلامية في حدود الساعة 1:30 من صباح اليوم تطورت فيما بعد إلى تبادل لإطلاق النار.

وأسفر الحادث عن مقتل شابين وإصابة أثنين آخرين بجروح بليغة نقلا على أثرها إلى مستشفى "شار" بمدينة السليمانية.

هذا ولم يسنَ لوكالتنا الحصول على تعليق رسمي من السلطات الأمنية بشأن الحادث.

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